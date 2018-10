Holan: "Antes de dirigir otro equipo, vuelvo al hockey"

15/10/2018 -

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, estuvo el fin de semana en una Peña del Rojo en la localidad bonaerense de Pergamino. Y ante los insistentes rumores de que podría hacerse cargo de River, en una hipotética partida de Marcelo Gallardo a la selección o a algún equipo europeo, fue contundente.

"A todos los que dicen cualquier cosa, no sé con qué sentido, se los vuelvo a decir una y otra vez. No es compromiso, es lo que siento y sentí toda mi vida. Antes de dirigir a otro equipo en Argentina, vuelvo al hockey. De hambre no me voy a morir", tiró ante el aplauso de los presentes.

"No sé para qué lo aclaro. El único equipo al que dirigiría en Argentina es Independiente", insistió el entrenador del elenco de Avellaneda.