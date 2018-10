Milito hizo un balance positivo de su gestión

15/10/2018 -

Diego Milito cumplió un año como mánager de Racing y, en una entrevista con el diario Olé, hizo un balance de su gestión. "Parece mucho, pero es poco tiempo. El desgaste es grande, pero tenemos un balance positivo. Es cierto que quedamos afuera de la Copa Libertadores, donde teníamos muchas ilusiones. Pero esto no se detiene en un resultado, más allá de que nos duele. Apuntamos a profesionalizar distintas áreas del club, a tomar la planificación como algo necesario y habitual", manifestó.

"También nos dolió el resultado de la Copa Argentina y no poder jugar la Copa Libertadores el próximo año. Ahora hay que seguir. Estamos bien en la Superliga, con un plantel muy competitivo, amplio, que nos permite apuntar a pelear hasta el final. Digo pelear hasta el final porque la línea entre ganar y perder es finita y depende de un montón de circunstancias. No me gusta hablar de obligación de ganar porque todos los equipos salen a hacerlo. Sí está la obligación de pelear, porque corresponde a un club grande como Racing", completó.