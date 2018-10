Rossi parece ganarle la pulseada a Lampe

Fotos COMPETENCIA. Agustín Rossi, por ahora, es el arquero titular de Boca. Pero es cada vez más resistido por los hinchas, que prefieren al boliviano Lampe.

15/10/2018 -

La llegada de Carlos Lampe cambió el panorama para Agustín Rossi. La lesión de Esteban Andrada lo dejó como el arquero titular en Boca Juniors pero el arribo del boliviano supone una competencia por el puesto.





Pese al clamor popular, que parece pedir a Lampe, el entrenador "xeneize", Guillermo Barros Schelotto, a esta altura se sigue inclinando por Rossi. Lo más probable es que contra Rosario Central, el próximo sábado y por la novena fecha de la Superliga, ataje él. Y, de no haber inconvenientes ese día, arrancará la serie de semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras de Brasil, el miércoles 24 de octubre en la Bombonera.





Luego, lo que pueda suceder derivará en una oportunidad (o no) para Lampe. Aún queda más de una semana y todo puede pasar pero, de momento, hay ventaja para Rossi.





Mientras tanto, en las diferentes encuestas que se hacen en redes sociales, el hincha de Boca pide que ataje Carlos Lampe.





Las encuestas pueden no resultar determinantes para la decisión de los Barros Schelotto. Tampoco son verdades absolutas, ni reflejan cuál de las decisiones es la verdaderamente sostenida con argumentos. Pero ante la posibilidad de elegir entre Rossi y Lampe para atajar frente a Palmeiras, la gran mayoría se inclina por el boliviano. Y no deja de ser un termómetro influyente: si lo expresado en las redes se traslada a la inquietud de una Bombonera con clima de Copa, el factor presión no debería desestimarse.





La decisión, de todas formas, será de los Mellizos. Y pese a que públicamente afirman que "Rossi es el titular", la evaluación será día a día. Es imposible separar el contexto en el que se da la disputa. En la intimidad consideran que Rossi tiene condiciones y personalidad para tener un futuro de Selección. Pero a los 23 años, por causas múltiples, cuando dudó, pagó. Y Lampe llega con la confianza propia del que todavía no lo desgastó la exigencia y lupa mediática del Mundo Boca.