Martín Perafán espera que el equipo deje otra imagen en Jujuy

Fotos EN ACCIÓN. Martín Perafán, en pleno trabajo junto al resto de los goleros de Mitre y el entrenador de arquero del plantel, Ariel Trejo.

15/10/2018 -

Mitre no solamente perdió el invicto en la B Nacional el sábado pasado, cuando Arsenal lo derrotó por 3 a 0, sino que también perdió la chance de llegar a la punta de la B Nacional. Pero lo que más sorprendió fue la forma en que perdió el equipo de Alfredo Grelak, que estuvo por debajo del rendimiento que venía mostrando en el torneo.

"Nos quedó la sensación de bronca, impotencia y tristeza, todo junto. Me parece que les hicimos fácil un partido que sabíamos que era complicado. Encontraron el gol rápido, el segundo fue después de un error defensivo que tuvimos y ese ya nos costó mucho más. Pero ya está, hay que levantar la cabeza, el tercero ya es una anécdota. Tenemos que seguir con las cosas buenas que veníamos haciendo y corregir este tipo de cosas", fue el análisis que hizo Martín Perafán, arquero Aurinegro.

Luego agregó: "Quisimos proponer lo que veníamos haciendo pero encuentran un gol rápido, más allá de si fue penal o no. Después lo quisimos ir a buscar, Maxi tapó dos o tres pelotas, lo hizo bien. Ya casi terminando el primer tiempo encuentran el segundo gol, después de un error nuestro. Y eso me parece que nos terminó de liquidar. Como dije, quisimos proponer lo que veníamos haciendo pero no nos salió, el rival nos superó así que hay que corregir un par de cosas".

Perafán lamentó no haber podido llegar a la punta, pero aseguró que su equipo lo seguirá intentando. "Es lindo estar ahí arriba, expectante. Tenemos equipo y también juego para poder hacerlo, para estar arriba y ser un rival complicado. Contra Arsenal quisimos hacer lo que veníamos haciendo y sabíamos que si ganábamos quedábamos punteros, pero ya pasó, el rival nos superó aunque 3 a 0 me parece un resultado muy grande. No se pudo hacer lo que queríamos y esperamos el domingo que viene levantar en Jujuy", comentó. Y siguiendo con el duelo ante Gimnasia, el próximo rival, dijo: "En Jujuy tenemos que mostrar otra imagen. Y obviamente que vamos a ir a buscar los tres puntos como lo hacemos en todas las canchas".

Por último, se refirió a su actualidad en el equipo. "Estoy muy contento con la provincia, con la gente, que me brindó su cariño desde el primer día que llegué. Ojalá que yo le pueda seguir brindando y respondiendo dentro del campo de juego. Ante Arsenal lamentablemente no fue el partido de ninguno pero la gente tiene que seguir apoyando y saber que en casa nos vamos a hacer muy fuertes y los equipos que vengan a Santiago se van a tener que romper el o... para sacarnos algo", cerró.