Alan Ruggiero celebró a lo grande y Canapino es líder

15/10/2018 -

Dio el golpe en suelo pampeano. Un total de 25 carreras demoró Alan Ruggiero en conseguir su primer triunfo en Turismo Carretera. Lo consiguió ayer en el autódromo "Provincia de La Pampa" de la ciudad de Toay, donde se desarrolló la segunda fecha de una Copa de Oro que tiene a Agustín Canapino como nuevo líder.

El piloto porteño del Sprint Racing ganó la serie más rápida de la mañana y quedó con la responsabilidad de encabezar el pelotón de partida de la final. La ansiedad pudo haber jugado un papel fundamental en el joven de 25 años, porque la luz verde que marcó el inicio de la competencia se mostró 45 minutos después del horario estipulado.

Pero esa circunstancia no lo afectó, como tampoco las 177 carreras de diferencia dentro de la categoría con respecto a Jonatan Castellano, con quien compartió la primera fila. Ruggiero, de buen rendimiento durante todo el duodécimo compromiso de la temporada (fue segundo en la clasificación), resistió el ataque inicial de "Pinchito", el único que pudo ejecutar el loberense.

Luego, el campeón de TC en 2013, Mouras, se escapó y Castellano, desde la Dodge con la que ganó la primera serie, sólo pudo limitarse a ver desde atrás la cola del Torino número 116 que al cabo fue el vencedor.

"Hace un par de años veía esto desde el karting. Hoy tuve la suerte de ganar y no es poca cosa. Todavía no caigo. Es muy difícil ganar en TC, creo que hoy me saqué una mochila", afirmó Ruggiero momentos después de descender de su vehículo.