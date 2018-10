Deportivo TENIS

Del Potro se fracturó la rótula y es baja hasta 2019

"Es un golpe duro que me deja sin fuerzas, se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", dijo "Delpo".

Por El Liberal

Fotos DOLOR. Del Potro difundió ayer un comunicado en el que precisó el resultado de los estudios a los que se sometió tras retirarse el jueves ante Coric. 15/10/2018 - El tandilense Juan Martín Del Potro, 4º en el ranking de la ATP, anunció ayer su baja para el resto de la temporada por una fractura en la rótula de la pierna derecha, que sufrió en el Máster 1000 de tenis de Shanghai. "Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente, se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", expresó Del Potro, quien en los últimos años debió someterse a operaciones en la muñeca izquierda. Del Potro difundió ayer un comunicado en el que precisó el resultado de los estudios a los que se sometió tras retirarse el jueves pasado durante su partido con el croata Borna Coric (13ro) en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai. Del Potro debió abandonar tras el primer set de su partido contra Coric, que perdió 7-5, luego de una dura caída en la que su rodilla impactó contra el piso. Coric fue derrotado ayer en la final del torneo por el serbio Novak Djokovic (3 ATP) 6-3 y 6-4. Ahora, Del Potro tendrá un extenso período de recuperación y se perderá el Masters de Londres que cerrará la temporada de la ATP, del 11 al 18 de noviembre próximo. El tandilense utiliza una férula en la articulación dañada y en los próximos días consultará a especialistas para tener precisiones sobre su rehabilitación. Festejo de Djokovic El tenista serbio Novak Djokovic ganó ayer por cuarta vez el Master 100 de Shanghai sin haber perdido un solo servicio, al vencer al croata Borna Coric por 6-3 y 6-4, con lo que se situó como número dos del tenis mundial. Con la victoria en este torneo, el serbio desplazó del segundo puesto al suizo Roger Federer.