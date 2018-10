Para el DT, el partido estaba muy bien controlado

15/10/2018 -

Ante la pregunta si a Central le faltó cerrar el partido ante Gimnasia, Coleoni respondió: "No lo veo así porque cada vez que vimos que un jugador estaba cansado, iba saliendo y le dábamos más frescura al equipo. Estaba controlado el partido. Tiraban pelotazos frontales como lo hace cualquiera que esté perdiendo una final faltando 10 minutos. Entró Romero para que ayude al Kily en la mitad de la cancha, lo cerramos a Pérez, teníamos tres volantes internos con despliegue y dinámica. Tiraron un pelotazo frontal, no lo pudimos controlar e hicieron el gol, pero no está vinculado a que nos hayan estado superando ni algo táctico".