15/10/2018 -

La eliminación de la Copa Argentina le dejó sensaciones encontradas a Central Córdoba. Por un lado, el dolor de haber quedado afuera habiendo estado tan cerca de llegar a semifinales. Pero también queda la satisfacción de haber estado a la altura de las circunstancias, incluso siendo superior en el juego a Gimnasia de La Plata.

Por eso, el entrenador Gustavo Coleoni no tuvo otra cosa que palabras de agradecimiento para sus jugadores. Y lo hizo en el vestuario de Rafaela, ni bien consumada la eliminación.

"No fue fácil, fue algo muy íntimo y muy tranquilo. Les dije que estábamos orgullosos como cuerpo técnico porque si hubiéramos elegido una manera de quedar eliminados sería esta, de pie y mostrando lo mejor. Les dije que a veces, en el fútbol, el mejor no gana y hay que masticar un poquito la bronca. Que vayan a reconfortarse con la familia y vuelvan el lunes a trabajar por el objetivo que nos preparamos, tenemos una final con Chicago el próximo lunes y tenemos que prepararnos para eso. Esto es así, es para hombres. Espero que estos días les sirva para digerir y aceptar todo esto y volver con toda la onda y la mejor energía", le contó Coleoni a EL LIBERAL sobre aquel mensaje a sus jugadores.

El DT no tiene dudas de que esta es la mejor forma de perder. "Siempre prefiero perder así porque no tienes nada que reprocharte, te vas con la frente alta, recibes el apoyo de la gente y lo toman con orgullo. Preferir perder 3 o 4 a cero no va con mi carácter ni con mi forma de pensar. Este equipo estuvo a la altura y tuvieron la valentía para jugar y animarse a atacar, tuvieron concentración y fueron intensos. Elijo perder de pie toda la vida", aseguró.

"Ya dimos vuelta la página. No lo tomo como una frustración si no como un objetivo que no se alcanzó, pero no porque no hayamos estado a la altura si no que el fútbol tiene estas cuestiones de azar y no estuvo del lado nuestro", agregó.

Metiéndose de lleno en el duelo con el puntero de la BN, dijo: "Está buenísimo que sea Chicago el que viene, que es el primero, para nosotros recuperarnos rápido y rencontrarnos con un buen resultado y un buen rendimiento. Ese es el objetivo de la semana".

"Reconozco que Chicago está primero y es uno de los rivales más peligrosos de la categoría, pero nosotros debemos reencontrarnos con lo que hicimos contra Gimnasia. Más que preocuparnos por Chicago, debemos ocuparnos de mejorar nosotros y volver a tener ese fuego sagrado, esa intensidad, volver a ser un equipo voraz que es lo que trabajamos en la semana y se vio con Gimnasia. Tenemos que recuperar nuestra identidad y nuestro juego, y por lo que vi ante Gimnasia, estamos en ese camino", añadió.

El DT espera que Chicago no se refugie atrás. "Va primero y tiene jugadores ofensivos, no creo que venga a meterse atrás porque no tiene jugadores de esas características. Ojalá salga a jugarnos de igual a igual porque de esa forma podemos tener más espacios. Cuando se nos meten atrás, lo sufrimos", concluyó.