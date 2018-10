El "Pitu" González se desgarró y no estará ante su ex equipo

15/10/2018 -

El mejor jugador que ha mostrado el puntero del campeonato hasta el momento es Arnaldo González, ex volante de Central Córdoba. Pero el "Pitu" no será de la partida el próximo lunes ante el Ferro ya que sufrió un desgarro en el recto anterior del cuadriceps. La lesión de González, que es de grado uno, se produjo en un cotejo amistoso que Chicago jugó la semana pasada ante Huracán (empataron 0 a 0). La idea del DT fue la de mantener al equipo en ritmo en este parate por fecha FIFA, pero el saldo que le dejó fue una sensible baja. Ante la ausencia del "Pitu", el que se perfila para reemplazarlo ante el Ferro es el "Gomito" Gómez, emblema de Chicago.