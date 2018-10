En su asunción, Fuentes enfatizará en servicios, medio ambiente, obras y equilibrio financiero

15/10/2018 -

Restan 16 días para que Norma Fuentes asuma como intendenta electa en las elecciones del pasado 12 de agosto, por el período 2018-2022. La ceremonia se realizará el 31 de este mes por la tarde en el Concejo Deliberante, y allí en su mensaje, Fuentes trazará a grandes rasgos lo que será su gestión.

Al respecto, calificadas fuentes municipales adelantaron que la jefa comunal pondrá énfasis en la eficiencia de los servicios que presta la comuna, como también en la continuidad de obras como el reencarpetado y bacheo de calles, renovación del alumbrado con sistema LED, pero cuidando las finanzas públicas ante el actual contexto nacional. También rescatará el rol del empleado municipal y la importancia de diseñar una ciudad sustentable que respete el medio ambiente, y dentro de ello resaltará la campaña de arbolado.

"Ya se viene trabajando en el mensaje, no es momento de hacer grandes anuncios, no habrá grandes sorpresas y los ejes de gestión no van a cambiar sino que se va a mantener lo que se viene haciendo que ya es mucho, teniendo en cuenta los recortes que sufrió el municipio", señalaron desde el Palacio Municipal, en alusión a la eliminación del fondo sojero, que se destinaba específicamente a obras.

Mejora de servicios

Las fuentes indicaron que uno de los tópicos del mensaje será destacar el rol del municipal, el cual recibe una constante capacitación y herramientas para mejorar los servicios. Esto, es una prioridad para la jefa comunal que justamente proviene de la familia municipal.

Otra de las obsesiones de Fuentes es la eficiencia de los servicios que presta el municipio. En ese aspecto, hace dos semanas, reunió a sus funcionarios y les pidió que pasen iniciativas para que mejoren los servicios y comenzar a trabajar sobre ello. "Se pidió más trabajo a todos los directores e ideas de cómo mejorar lo que se viene haciendo", indicó un funcionario presente en el encuentro.

Consecuente con una política del gobierno provincial, se pondrá énfasis en la responsabilidad en el manejo de los recursos financieros. Más aún en un contexto donde el Gobierno nacional eliminó unilateralmente el Fondo Federal Solidario por DNU, fondo que se coparticipaba a los municipios para hacer obras. En el caso del municipio capitalino, de los $ 140 millones en total que iba a recibir durante 2018, solo percibió $ 70 millones. Ante este escenario y que había obras en ejecución, el municipio tuvo que cubrir con fondos propios la finalización de los proyectos.

Obras

Las obras van a continuar, pero sin generar desequilibrios ni toma de deuda. Entre los principales proyectos que se rescatará en el discurso, se mencionará la reparación y reencarpetado de 220 cuadras, dentro del plan de mejoras de las principales arterias de la ciudad.

Otro proyecto de infraestructura que se llevó adelante es la renovación del alumbrado público a sistema LED en las principales arterias de la ciudad y en algunos barrios.

Ciudad sustentable

El arbolado también será uno de los ejes centrales del mensaje de la intendente. Al respecto, la campaña del municipio ya concretó la plantación de 35 mil especies en distintos puntos de la ciudad capital. Con ello el municipio busca mejorar la calidad de vida de los vecinos. Incluso Norma Fuentes reveló que como objetivos a mediano plazo, figuran crear nuevos "parques Aguirre" en la zona sur y oeste de la ciudad capital, pero que son inversiones que llevan su tiempo.

Dentro del concepto de una ciudad amigable con el medio ambiente, se expondrá el vasto programa de limpieza de basurales en los distintos puntos de la ciudad, evitando con ello la propagación de focos de infección y de hábitats propicios para la reproducción de insectos, tarea que se acompaña con operativos de fumigación a los fines de evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el Aedes aegypti, chikunguña y el zika.

Norma Fuentes también destacará el protagonismo que debe tener el vecino, haciendo un "empoderamiento" de las obras y del cuidado de su ciudad, concepto que reitera en cada oportunidad de recorrer los barrios y de dialogar con la gente.