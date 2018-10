Old Lions le dio un susto al puntero

Fotos ESFUERZO. Old Lions hizo un buen partido ante el mejor equipo del Top 10 y estuvo a una patada de dejarlo sin invicto.

Old Lions estuvo ayer a un paso de terminar con el invicto de Tucumán Rugby en el Top 10 del Regional del NOA, pero en un dramático final terminó cayendo 34 a 32 ante el puntero y deberá buscar el pase a los playoffs el próximo fin de semana en Salta, cuando visite a Universitario.

En la jugada final del partido "Poky" Coronel, que había convertido los tres penales pateados, falló el último, que hubiese significado la victoria de los viejos leones, que de todas maneras se retiraron ovacionados por el gran juego realizado.

Aun con muchas ausencias en su formación titular, Old Lions le plantó un partido de igual a igual al mejor equipo del torneo y jugó un primer tiempo notable, en el que mostró agresividad, intensidad y mucha concentración. Así, con los tries de Agustín Ramos y Adrián Arévalo, más los penales de Juan Villalba, el local se fue al descanso con ventaja de 23 a 10 ante un sorprendido Tucumán Rugby.

Sin embargo, los tucumanos entraron al complemento dispuestos a revertir la historia y no demoraron demasiado en dar vuelta el resultado, ya que antes de los 20 minutos ya estaban arriba gracias a dos tries convertidos. Cuando parecía que la visita se hacía dueña del trámite, apareció el coraje que Old Lions mostró en toda la temporada para volver a nivelar el desarrollo.

Lo fue a buscar

El empuje del local forzó penales de los verdinegros y la puntería de "Poky" Coronel le dio 9 puntos consecutivos para poner a Old Lions arriba 32 a 24 con algo más de 10 minutos por jugar. Claro que a esa altura la presión de Tucumán Rugby se hacía sentir, porque atacaba desde todos los sectores. Primero un penal de Silvetti y a falta de 3 minutos un try de Santamarina convertido por el mismo Silvetti le permitieron pasar a ganar 34 a 32.

Hasta que llegó el último penal y esa patada que no quiso entrar para que los tucumanos sigan gozando de su invicto. Old Lions estuvo cerca y mostró un muy buen nivel ante un equipo de jerarquía.