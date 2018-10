Laso: "Deck es el mejor jugador de Sudamérica"

Fotos JERARQUÍA. Pablo Laso, el DT que llevó a lo más alto de Europa al Real Madrid, elogió al santiagueño Gabriel Deck.

Un santiagueño brilla con luz propia en el básquet europeo. Gabriel Deck sigue creciendo en el Real Madrid y ayer la volvió a romper.

El entrenador del conjunto merengue Pablo Laso dialogó con la prensa en una conferencia postpartido y brindó un párrafo especial para el santiagueño: "Deck no es sorpresa, es el mejor jugador de Sudamérica. Es un jugador joven que va a tener mucho recorrido con nosotros. Hoy le han lucido los números, pero es un jugador que no necesita de los números porque hace muchas cosas dentro de la cancha", expresó el DT en declaraciones que fueron publicadas luego por el sitio Básquet Plus.

Gabriel Deck, oriundo de Colonia Dora, fue uno de los pilares del Madrid, ya que sumó 15 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 22 de valoración, en casi 24 minutos en cancha. Luego del partido dialogó con la prensa de la ACB: "La victoria era importante, pero en el primer tiempo estuvimos un poco faltos de intensidad. Al final lo cambiamos y conseguimos la victoria que era lo importante. Uno trata de aportar al equipo y sumar, unas veces sale mejor y otras no tanto. En cuanto a la posición, me adapto a las necesidades del equipo. No tengo problemas en jugar en los dos puesto y me gustan los dos, tanto de alero como de ala pívot", aseguró el santiagueño.

Real Madrid superó ayer 92 a 69 a Joventut y sumó su cuarta victoria consecutiva en la Liga ACB, para treparse al primer puesto junto con Barcelona.

Gabriel Deck es uno de los puntos altos en el campeón de Europa y sigue generando muy buenas impresiones en el "Viejo Continente".