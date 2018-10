Paolorosso cree que Martino es el adecuado

15/10/2018 -

Elvio Paolorosso fue uno de los colaboradores de Gerardo Martino en la selección argentina y fue otro de los que opinó sobre la posibilidad de que el "Tata" pueda ser otra vez el conductor de la selección nacional.

"No me sorprendería que Martino vuelva a la Selección. No sé si lo contempla, pero no me sorprendería".

Igual, aclaró que habla desde su posición y no en voz del entrenador.

Cuando hizo alusión a los factores que hay que tener en cuenta para elegir al nuevo entrenador de la Albiceleste, el ex preparador físico de Martino señaló: "El técnico de la selección tiene que estar avalado por una trayectoria, tiene que tener un curriculum, por lo que el DT rosarino sería apto para el cargo totalmente".

El nombre de Martino es uno de los que sonó en los últimos tiempos y en la AFA ya adelantaron que se tomarán su tiempo para tomar una determinación al respecto.

Diciembre será el mes clave para que se resuelva esta cuestión.