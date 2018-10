Icardi está con muchas ganas y espera por Brasil

15/10/2018 -

¿Cómo es el presente de Mauro Icardi en la selección?, si bien no jugó en la goleada ante Irak, el delantero del Inter de Italia tratará mañana de aprovechar la oportunidad que le dará el entrenador Lionel Scaloni de ser uno de los que inquiete demasiado a la defensa de Brasil.

Cuando habló de cómo llega en la actualidad, Icardi rescató su estado físico ideal.

"Estoy muy bien, llegué en plena forma. Puedo hacer los entrenamientos totalmente con el grupo, que en la última convocatoria me faltó eso. Estamos tratando de seguir en un proyecto nuevo, con jugadores nuevos, con chicos que visten la camiseta por primera vez. Intentamos crear algo a futuro, para tener una base y crear algo importante", dijo al sitio oficial de la AFA el delantero de la selección nacional.

También habló del partido de mañana ante Brasil.

"Argentina vs. Brasil nunca es un amistoso. Hay muchas ganas, en la gira pasada jugamos con Colombia, un gran equipo, pero jugar con Brasil es mucho más. Más allá de que sea un amistoso, no lo será, no lo es y nunca lo fue. El equipo se prepara de la mejor manera para buscar lo que venimos haciendo en este ciclo", apuntó.