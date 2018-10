"Pampita" ya no es la misma desde la muerte de su hija

-

En medio de denuncias de plagio por su nuevo programa de entrevistas con que volvió a la televisión, esta vez a Net Tv, luego de su abrupta renuncia a "Pampita Online", que se emitía por Telefé, Carolina Ardohain admitió que ella no enfrenta las crisis de la misma manera, desde que perdió a su hija Blanca, con tan solo seis años.

"El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo. Entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas. Me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse. Estar en un programa en un canal líder como Telefé requería de un esfuerzo enorme y tenía todos los otros programas haciéndome la vida imposible, era realmente una pesadilla venir a trabajar", contó "Pampita", invitada al programa que conduce por esa pantalla Andy Kusnetzoff.

Y explicó: "Lo que viví haciendo el programa en Telefé fue algo sin precedentes: sentí que estaban todos obsesionados con el día a día, el rating, qué cosas pasaban. No me dieron tiempo a que me acomodara. Incluso teniendo buen rating, porque hacíamos un promedio de 6, 7 puntos".

Por otra parte, reiteró: "Estaba pasando un muy mal momento y dije ‘basta’. Estaba con una crisis de pareja, y no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo".

La modelo que por estos días volvió a estar en boca de todos tras "vengarse" de la bailarina Lourdes Sánchez, al ponerle un "cero" por su performance en el Bailando, por haberla llamado "bolsa de cuernos", se apuró en aclarar que no le gustaría que la vieran como una víctima de su nuevo fracaso sentimental. "No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta a la del resto de la gente. Cuando estoy mal por algo mío personal dicen ‘bueno, se peleó con el novio’. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona, vivía en mi casa y estaba integrado a mi familia. Me destruye cuando se me cae un proyecto, y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca", relató su dolor, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

"Pampita Online" ya es parte del pasado, su presente está puesto en "Pampita íntima", la nueva señal Net TV: "Cuando estuve bien les dije ‘¿puedo volver?’, pero cuando estoy mal necesito encontrar mi equilibrio y ver a mis hijos, que me dan mucha fuerza. Necesito tiempo para acomodarme y hacer mi trabajo en la tele. Es distinto a un actor, que se mete en un personaje. Yo soy yo cuando estoy a cargo de un programa", se sinceró "Pampita", a quien se la había vinculado con el polista "Polito" Pieres, de quien también se habría distanciado antes de que la relación prospere.