Martín Bossi confesó que se encuentra en el mejor momento de su vida y cuida todo lo relacionado con su intimidad

15/10/2018 -

"No tengo dudas de que me encuentro en el mejor momento de mi vida. Es plena desde la experiencia artística y mi mundo de relaciones". Así se definió Martín Bossi, el actor que se convirtió en el número uno de los escenarios con la imitación de sus decenas de personajes, a través de "Bossi Master Show", y de sus apariciones televisivas, como ya lo hizo en la vuelta de ShowMatch, y en los videos que comparte en su canal de Youtube.

"El teatro es mi templo, parte importantísima de mi vida que elegí para compartir, en tanto, en mi casa anida mi familia, mis seres queridos y mis amigos. Es un cable a tierra y es también el cierre de la exposición", confesó en una entrevista con Diarioshow y reveló: "No tengo dudas de que para mí es fundamental darle ese rigor de intimidad a las cosas cotidianas. Cada uno tiene el derecho de presentar su vida como mejor le parezca; yo elegí preservar las cosas íntimas, no hay nada que esconder, pero es un estilo que yo adopté y que me hace sentir plenamente cómodo. Si me enamoro de una chica... ¿por qué tengo que mostrarla y exponerla?".

En torno a los aspectos que componen su vida íntima, Bossi admitió que no descarta la idea de formar una familia. "Vengo de un marco familiar muy fuerte y como descendiente de tanos, me encanta la idea de ese proyecto. Me encantaría tener un hijo y estoy seguro de que me volvería loco de alegría, pero todas las instancias de la vida dependen de momentos precisos que deben ser meditados".

Martín Bossi no solo está enfocado en su espectáculo teatral, sino que también disfruta de la vidriera que le ofrece "El Host", el megashow que conduce Adrián Suar por Fox. "Una de las aristas más atractivas de este emprendimiento actoral es que no corporizo ningún personaje de los que estoy acostumbrado a desarrollar. Me muestro como un asesor artístico de primera mano para ese lugar", remarcó.