Berneri elogió a la gran protagonista del unitario

15/10/2018 -

"Griselda (Siciliani) es una heroína muy potente. Ella tiene mucho humor, mucha ironía. Es un personaje que realmente va al frente, que reclama su libertad, también con respecto a su enfermedad y a su forma de vivir. Griselda es una actriz muy coreográfica, me ayudaba muchísimo en la composición de la puesta. Trabajamos mucho con la composición del cuerpo en el plano, en la pantalla. Algunas escenas eran una coreografía, con planos muy largos para lo que se estila en televisión. Ella tiene un ritmo, tiene un oído, una potencia y una desfachatez que le ha dado mucha fuerza al personaje". Con estas palabras, la directora Anahí Berneri explicó cómo fue trabajar con Griselda Siciliani en "Morir de amor", su primera ficción para televisión.

Cuando le preguntaron a Berneri si le gustaría continuar haciendo productos para TV, en lugar de para el cine, reveló a Televisión.com: "Me gustaría ir y volver, tiene ritmos a los que yo no estaba acostumbrada. Por otro lado, me venía formando por la producción independiente que cada vez es más acotada, lamentablemente, en la Argentina. Cada vez filmamos menos semanas y con más apuro. En este proyecto grabamos tres meses y un poquito más, son todas locaciones, no hay nada de estudio, y hay muchos universos, porque cada uno de los personajes tiene un universo muy distinto".