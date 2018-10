"La Chiqui" lloró por dos rumores

15/10/2018 -

Mirtha Legrand fue protagonista de dos rumores que sacudieron su mundo interior: uno de ellos fue lanzado por Luis Ventura, quien comentó que en el mundo de la farándula recordaron un romance de la diva con Carlos Monzón, pero eso no es todo, también dijeron que "Goldie" no es hermana gemela de la conductora.

Entre lágrimas, durante la emisión de su tradicional programa de los domingos, Mirtha señaló: "Por ahí alguien dijo, lo nuevo, es que no somos mellizas. Somos gemelas, es el colmo de las cosas que tengo que escuchar. Otra es que tuve amores con Carlos Monzón, que es una de las cosas más ridículas que escuché en mi vida. ¡En mi vida! "Pero lo que más me ofendió es que digan que no somos gemelas", dijo "La Chiqui".

Antes había remarcado lo bien que le hace trabajar. "El trabajo hace mucho bien, mi profesión. Por eso la gente me pregunta ‘¿hasta cuándo vas a trabajar?’. No sé. Mientras mi cerebro esté bien, que es lo que importa en este tipo de trabajo, voy a seguir. No lo hago como terapia, lo hago como una ayuda espiritual. Estoy deseando que llegue el fin de semana para venir a hacer mi trabajo y cuando era chica deseaba que llegue el lunes para ir al colegio. Eso marca mi personalidad", aseguró la animadora, muy conmovida.