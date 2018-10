Los deseos de ser famosa alejaron a Mica Viciconte de su novio de "Combate"

Fotos Mica y Pitu se conocieron en el programa de Canal 9.

15/10/2018 -

Gracias a sus explosivas intervenciones contra el jurado del "Bailando por un sueño", Mica Viciconte logra no sólo que se hable de ella, sino que se indague en su pasado amoroso. En ese contexto, Pitu Blázquez, su excompañero de "Combate" y expareja, habló sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de la actual novia de "Poroto Cubero".

"Nosotros nos separamos porque teníamos diferentes prioridades en la vida. Era muy difícil congeniar y por eso decidí terminar la relación. Que quede claro que no la juzgo y que le deseo lo mejor, porque no le tengo ningún tipo de rencor. A ella le importaba trabajar en el medio y ser famosa y yo no tenía esa prioridad. Mi vida pasa por otro lado", le dijo a la revista Pronto, el exparticipante de "Combate", el ciclo de destrezas físicas de Canal 9.

Y acerca de los cruces verbales que Mica mantiene con figuras como Flor Peña y Laura Fernández, en el show de Marcelo Tinelli, Blázquez señaló: "Me parece que no hay que pelear por tener razón, porque si pienso diferente de vos y confronto es imposible que veas mi punto de vista. Pero si trato de construir, va a ser más fácil llegar a un acuerdo. Para mí confrontar no es el camino".