Hoy habrá acciones en la Liga de las Instituciones

15/10/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el Parque Municipal de Frías se jugará hoy la 9ª fecha del certamen organizado por la Liga de las Instituciones denominada "144 años de la Ciudad de la Amistad".

La programación es la siguiente: Policía vs. Polideportivo; La Bios vs. Bancarios; Comercio vs. Panaderos; Social vs. Obras; Tránsito vs. Loma Negra y Técnica vs. Aoma (encuentro pendiente).

El arranque está previsto para las 14, atento a que es una jornada no laborable por el feriado nacional. En la cima se ubica el elenco de Comercio, con 21 unidades.