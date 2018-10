Esta tarde se presentará la obra teatral "Las Ratamigas", en Frías

15/10/2018 -

Hoy, "Las Ratamigas", obra de teatro para niños, se presentará en la ciudad de Frías, en el marco de su gira por el interior de Santiago del Estero. La función se realizará a las 16.30, con entrada a la gorra, en la sala Pocha Ramos de dicha ciudad. El evento cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Dirección de Cultura de Santiago del Estero. "Las Ratamigas" está dirigida por María Emilia Bianchi y Paola Morales, el texto es de María Emilia Bianchi y en la musicalización participa Daniela Ríos.

La obra trata acerca de Ratita y Rata Marta. Ratita decidió no convidar más de su queso a su amiga para darle una lección: que aprenda a conseguir queso por sí misma y desafíe al Gato Claudio. Sin embargo, Rata Marta, que es muy miedosa, no se dará por vencida e inventará estrategias para que Ratita le convide de su quesito. Esta es una obra tierna que rescata lo lúdico, la amistad y el coraje, en la que los niños no sólo participarán como público, sino que tendrán la oportunidad de bailar con los personajes.