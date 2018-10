ANÉCDOTAS DE TAXI | Soy un vivo bárbaro

Hoy 08:56 -

La competencia leal no me importa, aquí somos perros todos. Pero nadie tan "dogo" cómo yo. Soy un vivo bárbaro.

Les tiro el coche encima, y al viaje no me lo gana nadie... Si tengo que pasar en rojo, meterme contramano, cómo sea, yo le cago el viaje a mis compañeros. Aquí nadie es COMPAÑERO. Soy un vivo bárbaro.



Yo hago la mía, demente. Yo me la gano a mi manera, y... vos vé.

No me conformo con afanarle los clientes a mis colegas. Le "doy" también a los pasajeros. ¡Que se jodan, por boludos! total...



La semana pasada, en el accidente con la moto que tuvo mi mujer, mi changuito de 6 años necesitaba dadores de sangre. Diez de mis compañeros fueron los dadores. El traslado al Hospital Garrahan, lo hice con la colaboración que hicieron los pasajeros de la empresa.



Martincito no resistió.

El acompañamiento fue con los casi 400 móviles que tiene la empresa, y con gente que ni siquiera conocí...

¿Soy un vivo bárbaro?

¡GRACIAS Y PERDÓN!