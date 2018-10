Massa: “El próximo gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el FMI nuevamente”

Fotos Sergio Massa, líder del FR.

“Entre el Fondo y los argentinos, yo elijo los argentinos”, expresó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien fue invitado por el Centro Internacional Wilson Center de Estados Unidos para ofrecer una conferencia sobre el futuro de la Argentina.

Allí, Massa señaló que “el Gobierno recurrió al endeudamiento en el FMI en lugar de recurrir al llamado a la confianza de los argentinos”, al tiempo que subrayó que “tenemos que abrir más mercados para crecer y desarrollarnos, no podemos seguir importando deuda y exportando ahorro, tenemos que exportar trabajo”. La agenda de Massa continuará en la Universidad de Georgetown.

Sergio Massa viajó a la ciudad de Washington, Estados Unidos, para dar una charla en el Wilson Center frente a estudiantes universitarios, políticos y empresarios argentinos y estadounidenses. Tras agradecer la invitación y “felicitarlos por los 50 años de trabajo que nos permite compartir visiones sobre políticas públicas”, Massa se refirió a la actualidad del país al sostener que “es un momento de mucha dificultad porque convivimos con inflación, pérdida del valor de la moneda y desbalance comercial”.

En esta línea añadió que “tenemos que abrir más mercados para crecer y desarrollarnos, no podemos seguir importando deuda y exportando ahorro, tenemos que exportar trabajo. Entre el Fondo y los argentinos, yo elijo los argentinos. Cuando me preguntan entre la integración regional o comercial, no me importa la relación personal entre dirigentes, porque lo que fortalece al país es vender trabajo argentino al mundo”.

“El Gobierno recurrió al endeudamiento en el Fondo Monetario Internacional en lugar de recurrir al llamado a la confianza de los argentinos, entendiendo que cuando el Gobierno sintió que la crisis lo invadía, la necesidad de financiamiento representaba menos del 20% de lo que tienen los argentinos en el exterior”, expresó Massa y profundizó: “El próximo gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el FMI nuevamente. El acuerdo tal como está lo que hace es delegar la política monetaria y de crédito al directorio del Fondo”.

“No me arrodillo ante otros dirigentes, yo defiendo el interés de mis compatriotas. No tenemos que buscar relaciones sociales, sino comerciales. Necesitamos gobernantes que en lugar de pensar en el Fondo, piensen en los argentinos”, afirmó.

El líder del FR también manifestó: “Los primeros que tienen que volver a confiar en la Argentina son los argentinos, y eso se logra con políticas de estado. El fracaso de este Gobierno generó desilusión en la sociedad que aspiraba a que un cambio de modelo, con compromiso de pobreza 0, inflación controlada por un equipo que anunciaban como el mejor de los últimos años, eliminación de presión impositiva promovida en campaña, iban a ser el sendero de perspectiva de desarrollo”.

“El Gobierno se encerró en su arrogancia con recetas viejas que ya habían fracasado”, y profundizó que “el diálogo aparece en la necesidad, no como planteamiento de una línea estratégica”.

Sobre la actualidad política, Massa mencionó: “Es mentira que Argentina está encerrada en la contradicción de que el fracaso del presente solo se puede resolver retrocediendo. Nuestro desafío hoy es construir una alternativa que lidere la potencia que tiene nuestro país, con un estado fuerte y presente, y con un mercado apalancado en la economía real y no en la timba financiera como lógica de financiamiento de algunos sectores de la sociedad. Tenemos la obligación de darle a la Argentina un proyecto de país a largo plazo y de integrarlo al Mercosur porque a cualquier gobierno que ame a su país, lo que le tiene que importar no es seguir pidiendo plata prestada al FMI, sino exportar trabajo nacional”.

Massa expresó que “tenemos que llamar a acuerdo económico y social de políticas de estado sobre 7 ejes: mejorar el sistema educativo porque tenemos pérdida de valor humano porque la educación pública, motor histórico de la movilidad social ascendente, hoy está en descenso; lograr estabilidad de un sistema tributario justo y progresivo para disminuir la presión impositiva; consolidar el federalismo con un estado que genere mayores cadenas de valor; recuperar la paz y tranquilidad para los argentinos, con políticas de seguridad firmes que controlen el crimen organizado; diseñar un programa que dé sustentabilidad ambiental sostenido porque cada año nos cuesta un punto del PBI el crecimiento de catástrofes naturales como inundaciones o sequias; combatir el mercado de trabajo informal que hoy llega al 30%, transformar planes sociales en planes de empleo y exportar valor agregado; lograr la igualdad de derechos con mecanismos de paridad entre hombres y mujeres”.

El Wilson Center es un instituto independiente que estudia asuntos nacionales e internacionales, y promueve la discusión de temas políticos entre académicos, políticos y empresarios. Entre los oradores más recientes se destacan el Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el ex Secretario de Estado Rex Tillerson y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Romero.

La jornada de Massa continuará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde dictará una conferencia ante estudiantes, profesores, abogados y analistas internacionales, bajo la consigna “Argentina y Latinoamérica. Oportunidades y Desafíos”.