Gastón García dijo que aún "no le cae la ficha" por el título

Fotos FELIZ Gastón García (centro), rodeado de Pablo Camacho (izq.) y el Dr. Mdalel, al final del certamen en Córdoba.

16/10/2018 -

El añatuyense Gastón García se mostró feliz y un tanto emocionado por el cariño de la gente en su ciudad, luego de arribar ayer de Río IV, Córdoba, en donde consiguió el pasado fin de semana el título de Campeón del Mundo de Tiro a la Hélice en Senior.

"La verdad que aún no me cae la ficha de lo que logré. como todo deportista uno piensa en algún momento de su carrera deportiva o tiene como horizonte ser el mejor del mundo. Pero es como que no esperaba que me llegara todo de golpe", admitió el destacado tirador santiagueño que tuvo un diálogo en exclusiva con EL LIBERAL.

El evento reunió a los mejores tiradores del mundo de países como Estados Unidos, España, Italia, Egipto, Chile, Brasil, entre otros. Tomaron intervención del certamen mundialista cerca de 800 escopetereos, de entre los cuales Gastón García demostró ser el mejor del mundo.

"El certamen fue de un nivel altísimo, con la presencia de excampeones y campeones. Tiré el primer día 12 hélices, luego al día siguiente otras 12 y en el tercer día otras 12. Quedé al frente. Y bueno, el evento final se desarrolló sobre otras 78 hélices más, en donde rompí todas para quedarme con el título", indicó.

Enseguida Gastón García, quien hasce cuatro años que está en este deporte y consiguió más de 600 podios en el NOA y a nivel nacional (es actual campeón argentino), dijo que se siente doblemente feliz porque su pequeño hijo y compañero de 8 años, Lautaro Daniel García, se consagró subcampeón mudial.

"Quiero dedicar este logro a mi esposa que me acompaña a todos lados, a mi familia toda, a la gente del club de tiro de Añatuya por su aliento y a la gente de mi ciudad por su cariño. La verdad que ver a tanta gente feliz por mi logro me llenó de alegría. Es algo que no lo esperaba, pero bueno se dio y en buena hora. Ahora, a seguir trabajando duro como siempre y a mantenerse en este nivel", concluyó.