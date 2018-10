"Gallardo es el mejor entrenador de Sudamérica"

Fotos ELOGIOS El delantero de River Plate, Lucas Pratto, manifestó que Marcelo Gallardo reúne todas las cualidades que debería tener un buen entrenador.

16/10/2018 -

El desafío de ser dirigido por Marcelo Gallardo fue una de las razones que motivaron al delantero Lucas Pratto para abandonar al San Pablo de Brasil y sumarse a River. Entre las ambiciones deportivas del atacante está ganar la Copa Libertadores, un trofeo que le resulta esquivo y ve con grandes posibilidades bajo la dirección técnica del "Muñeco".





Fascinado con la capacidad de Gallardo, el "Oso" fue contundente al analizarlo: "Marcelo es un entrenador que tiene todo lo que uno pretende y demostró con títulos, partidos y decisiones que hoy es el mejor entrenador sudamericano a nivel clubes", confió el delantero.





La claves

"El manejo de grupo que tiene lo hace diferente a los demás y siempre deja las cosas muy claras a pesar de que no es de muchas palabras, sólo las necesarias. Es un líder que sabe cuándo presionarte y cuándo mimarte. A mí me apretó varias veces, sobre todo para que intente estar más tiempo dentro del área rival", evaluó el delantero sobre las virtudes del entrenador, en una entrevista que le concedió a Olé.





Con respecto a su sequía de tantos en determinados momentos, Pratto explicó los motivos.





"Siempre quiero hacer goles, sé que es mi trabajo y me encanta hacerlos, pero también me deja tranquilo cuando doy una asistencia. Marcelo me pide que trate de estar en el área el mayor tiempo posible, pero aunque sé que mi obligación es terminar adentro siempre fui de salir a jugar, de no quedarme estático porque me gusta tirarme a los costados. Y a veces llegar por sorpresa me conviene porque no les doy referencia de marca a los rivales".