Informe indica que dejó de ser mayoría la cantidad de pobres en el mundo

16/10/2018 -

Un análisis realizado por Brookings Institute y el Laboratorio de Datos Mundial, concluyó que en septiembre la cantidad de pobres en el mundo dejó de ser la mayoría definiendo como tal a aquellos hogares que tienen un gasto inferior a los U$S 11 diarios - unos $413 al tipo de cambio del viernes último-, concluyendo que hubo un avance en la escala social de los hogares de la clase media a nivel mundial. El estudio diferencia cuatro estratos a raíz del gasto por persona al día en un hogar. De este modo, el informe elaborado por el CEO y el COO de dicha institución, Homi Kharas y Kristofer Hamel, respectivamente, clasifica la población mundial en estos estratos: riqueza, clase media, pobreza y pobreza extrema. En el estrato de riqueza, posiciona a los hogares que gastan más de U$S 110 por persona y por día. En la clase media, el estudio posiciona a quienes gastan entre U$S 11 y U$S 110 por persona y por día. En tanto, coloca en la pobreza a quienes ganan entre U$S 1,9 y U$ 11 diarios. En pobreza extrema, posiciona a los que gastan menos de U$S 1,9 por persona y por día. Según el estudio, en el primer estrato hay 200 millones de personas. En el de la clase media, 3,59 billones de personas. A su vez, en el estrato de pobreza, ubica a 3,16 billones de personas y en el de pobreza extrema a 630 millones de personas. De allí, concluye que entre los ricos y la clase media, en el mundo hay 3,79 billones de personas y que la cantidad de gente pobre y en pobreza extrema, una cantidad igual. El estudio admite -según Infobae- que no existe una definición mundial de clase media, pero sus cálculos están fijados siguiendo el principio de paridad de poder adquisitivo, una fórmula que inventó el FMI con el objetivo de homogeneizar los datos económicos. Como cada país mide sus productos de la canasta básica en su moneda local, para poder compararlos hace falta utilizar una fórmula común. De hecho, tal y como se extrae del informe, The Brookings Intitution asegura que la clase media que miden tiene suficientes ingresos discrecionales (los ingresos netos de una persona después de impuestos y de cubrir los gastos esenciales) como para adquirir bienes duraderos como motocicletas, neveras o lavadoras. También tiene suficiente capital como para entretenerse, irse de vacaciones e incluso confianza razonable como para resistir a una crisis económica en sus hogares, ya sea una enfermedad o un despido inesperado.