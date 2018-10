Amadeo cruzó a Carrió por Garavano

16/10/2018 -

El diputado nacional del PRO Eduardo Amadeo dijo que la bancada que integra "no está de acuerdo con que haya que hacerle un juicio político a (Germán) Garavano", el ministro de Justicia, a quien la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, pretende desplazar por medio de este procedimiento, que, según anunció, presentará hoy en la Cámara baja.

Amadeo expresó que él "no apoyaría el juicio político a Garavano" porque el ministro "está haciendo un trabajo muy importante en un tema que nos preocupa a todos los argentinos, que es la lucha contra la corrupción", y, además, "el Presidente le ha ratificado su confianza. Mi bloque no está de acuerdo, pero eso no quiere decir que Carrió y sus diputados presenten su juicio político", afirmó Amadeo.