El Día de la Lealtad encuentra al peronismo atomizado

16/10/2018 -

La celebración del Día de la Lealtad mostrará un peronismo atomizado con la realización de al menos tres actos: el que organiza en su provincia el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el que hará el PJ bonaerense junto con el kirchnerismo en la localidad de Merlo, liderado por el intendente Gustavo Menéndez, presidente provincial del partido; y el que prepara el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, con el ya lanzado candidato a presidente K Agustín Rossi, en Corrientes. Manzur corrió en punta con la propuesta, y fue el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo el encargado de adelantar la noticia un día antes de la foto que se sacaron en Buenos Aires los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador Miguel Ángel Pichetto para lanzar el nuevo espacio político "Una Alternativa para la Argentina’, de cara al 2019. Del acto, que tendrá lugar en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán, participará la cúpula de la CGT, y dos de los cuatro representantes del nuevo espacio "Una Alternativa para Argentina", que ya muestran aquí una primera diferencia, ya que mientras Pichetto y Massa confirmaron su asistencia, Urtubey y Schiaretti avisaron que no van. El sector de Florencio Randazzo, representado por el diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca y Florencia Casamiquela -compañera de fórmula del ex ministro kirchnerista en la última elección a senadores- se sumarán a los distintos sectores representados por gobernadores y sindicalistas. Los organizadores del acto tucumano estiman que dirán presente entre 80 y 100 mil personas a la celebración. "Creemos en una mirada más federal, que respete el liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar las provincias, como Manzur, Uñac, (Rosana, goberndora de Tierra del Fuego) Bertone y otros dirigentes están llamados a cumplir un rol destacado en la reorganización de un peronismo con proyección de futuro", dijo al explicar por qué participan del cónclave tucumano. Pero la pelea entre Manzur y su antecesor y actual senador, José Alperovich, quien se mostró hace pocos días con la ex presidenta Cristina Kirchner, pone en duda la presencia de algunos gobernadores. Hasta el momento confirmaron que van Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja); el vicegobernador de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. La figurita difícil del álbum parece ser el sanjuanino Sergio Uñac, a quienes algunos definen como "un tapado interesante" de cara al 2019. El objetivo del encuentro, aseguran voceros de la organización, es "dar un primer paso hacia la unidad del peronismo sin hablar de candidaturas y poniendo por delante a la Argentina". En tanto, con el lema "Otro camino es posible", la cúpula del PJ bonaerense, con los intendentes en primer plano y el kirchnerismo provincial encabezado por el diputado Máximo Kirchner, se subirá al palco que montará el miércoles en el club Ferro, de Merlo, ubicado en Garay y Laprida, a partir de las 17. En Corrientes, el sanjuanino Gioja encabezará un acto junto a Agustín Rossi, con el fin de recostarse en el kirchnerismo para hacer frente a la disputa que se anticipa en su provincia con Uñac.