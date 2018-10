Borrón y cuenta nueva

Fotos DESAFÍO. Cristian Díaz espera que Central Córdoba empiece a sumar en la B Nacional el próximo lunes, cuando reciba al líder Nueva Chicago.

El plantel de Central Córdoba retomó ayer las prácticas tras lo que fue su eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina, el sábado pasado en Rafaela y a manos de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se impuso en la definición por penales.

Pero eso ya quedó atrás. Ahora la mente está puesta en Nueva Chicago, el puntero de la B Nacional, al que el "Ferro" recibirá el próximo lunes por la séptima fecha.

"Obvio que ya dimos vuelta la página. La Copa Argentina es un ciclo que ya quedó atrás. Sabemos que hicimos bien las cosas, pero esto es fútbol y nos puede pasar lo que nos pasó el sábado en el partido. Ahora tenemos que afrontar un partido muy importante el lunes que viene por el torneo y lo tenemos que sacar adelante", dijo el jugador Cristian Díaz tras la práctica, en diálogo con EL LIBERAL.

El lateral derecho siguió al pie de la letra lo que les pidió el entrenador Gustavo Coleoni para el domingo: recargar energías con la familia y regresar con todas las pilas. "Mastiqué bronca toda la vuelta, en el viaje, porque era todo muy reciente. Pero después llegué a casa, vi a mi hijo, estuve con mi señora y se me calmó todo un poco. Me cambia la cara el solo verlo a mi hijo y no pienso tanto. En el entrenamiento fue inevitable hablar porque es reciente, pero el grupo está muy bien porque dejó todo y fuimos superiores al rival. Estamos de buen ánimo para seguir enfocados en la B Nacional", contó.

El "Kichu" no cree que el lunes el equipo sienta un bajón anímico o le cueste meterse en el juego. "No debería pasarnos, nuestro objetivo principal siempre fue uno y debemos seguir enfocados en eso. Trabajaremos en la semana y lo encararemos con la responsabilidad y seriedad de siempre", aseguró.

Pensando en Chicago, dijo que "motiva por el hecho de que sea el puntero, pero tenemos que pensar en nosotros, en seguir creciendo como equipo y como grupo y saber que tenemos que dejar los tres puntos en casa. Esperemos que el lunes sea el partido ideal para empezar a sumar".

Díaz imagina un partido abierto, algo que le conviene a Central. "No creo que Chicago venga a meterse atrás, yo creo que nos va a jugar y a salir a buscar el partido. Y a nosotros eso nos beneficia", aseguró.

Ante la disyuntiva planteada entre el 4-1-4-1 y el 4-4-2, el lateral dejó su opinión: "Cuando jugamos 4-

1-4-1 llegamos con más claridad al arco rival y con más sorpresa, tanto con los de afuera como con el rompimiento de los internos. Y al jugar 4-4-2 por ahí abusamos mucho de los pelotazos a los puntas y no tenemos tanta asociación".

"Mi función no cambia según el sistema táctico, yo tengo que tratar de cerrar mi lado, ofrecerle salida al equipo y darle una alternativa en ofensiva", agregó.

"Kichu" hizo varios goles la temporada pasada, pero no lo desespera no haber podido anotar aún en la B Nacional. "Si lo pienso antes de cada partido, porque se que muchas veces llego al arco rival, pero no me genera ansiedad porque se que no es mi función", finalizó.