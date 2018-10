Dirige el árbitro que hizo llorar a Ronaldo

16/10/2018 -

¿Quién es Felix Brych, el alemán que dirigirá hoy el clásico sudamericano entre la Argentina y Brasil?, como dato reciente, es el juez que expulsó al portugués Cristiano Ronaldo en el partido entre Valencia y Juventus de Italia por la primera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Aquella vez quedó en el centro de la polémica. Cabe recordar que Ronaldo fue echado de la cancha por Brych luego de que el asistente del partido le indicara que el portugués le aplicó un supuesto golpe al defensor colombiano Jeison Murillo. Inmediatamente, el luso cacheteó la cabeza de su rival y le dijo que se levantara. Tras las quejas, el árbitro expulsó al delantero, a instancias de uno de sus colaboradores.

Cristiano Ronaldo estalló tras la roja y le explicó al árbitro que no había cometido falta: "No hice nada", gritó. Pero tras advertir que no podía revertir la situación, se tapó los ojos y se retiró entre lágrimas.

El árbitro Brych, nacido en Múnich y doctor en Leyes en Alemania, es internacional desde el año 2007.

Hace dos años dirigió la final de la Champions League en la que el Real Madrid ganó la duodécima ante la Juventus en Cardiff. En la última Copa del Mundo, sólo llegó a dirigir un partido: el polémico triunfo 2-1 de Suiza sobre Serbia, que terminó con los balcánicos presentando una queja ante Fifa contra el árbitro por un penal que no cobró sobre Mitrovic, jugada en la que ni siquiera recurrió al VAR.