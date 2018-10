Fotos Estadías más cortas, destinos cercanos y un gasto menor a $1.000 al día dejó el finde XL

16/10/2018 -

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a un millón de personas en el turismo interno, que gastaron en forma directa $2.375 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. La cantidad de personas que viajaron creció 2,6% frente al año pasado, importante teniendo en cuenta la situación económica delicada en materia de ingresos que tienen las familias en estos momentos. Este último fin de semana largo del año, es para los diferentes destinos turísticos en especial los costeros, un indicador de cómo se perfila la temporada veraniega próxima, ya que muchas familias que salieron este fin de semana, utilizan este feriado para completar las reservas del verano. Estadía más corta La estadía media fue de 2,5 días, levemente menor a los 2,8 días promedio de estadía del año pasado, y el gasto promedio por jornada y por turista se ubicó en $950, un 23,4% superior al mismo feriado 2017. Aunque con estadías más cortas y destinos más cercanos por el encarecimiento del combustible, las familias viajaron y disfrutaron del sol y el buen clima que prevaleció a lo largo del país, con algunas inclemencias. En estos últimos feriados del año, el turismo interno se está viendo favorecido por el tipo de cambio más alto, que desalienta el desplazamiento hacia países vecinos (Brasil y Chile principalmente) y explica en parte el incremento en la cantidad de turistas que mini vacacionan fronteras adentro. Según Came, en 40 ciudades turísticas, las ventas de bienes y servicios asociadas al movimiento de este sector cayeron 4,53% frente al mismo fin de semana de 2017. "Hasta el viernes no se vendía nada, recién el sábado los turistas salieron de paseo, miraron vidrieras, y comenzaron a comprar algo", sostuvo el dueño de un comercio de indumentaria de Pinamar. Ofertas y promociones Hubo ofertas y promociones tanto en el sector hotelería y gastronomía como en la actividad comercial. Se lanzaron muchas propuestas para no perder clientes y poder recomponer liquidez en caja. Los destinos más elegidos el fin de semana fueron la Costa, Córdoba, Bariloche, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, y el interior de Buenos Aires que promocionó interesantes festejos. En lo que va del año ya hubo siete fines de semana largos (tres extra-largos), donde viajaron un total de 9.138.000 turistas que gastaron $25.360 millones. En el caso de Santiago y según Came, sobresalió el turismo familiar pero también se acercaron muchos visitantes en busca de las propuestas originales preparadas. Por ejemplo, el IX Concurso de Asadores de Cabritos. El gasto promedio, y por persona, fue de $ 1.250, por encima de la media nacional.