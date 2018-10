Hawking advirtió sobre peligrosos superhumanos

16/10/2018 -

Stephen Hawking, el físico cuya parálisis corporal lo convirtió en un símbolo del gran poder de la mente humana, temía a una raza de "superhumanos" capaces de manipular su propia evolución.

Justo antes de morir, Hawking estaba preparando un nuevo libro, que ahora será editado de forma póstuma con el título de Brief Answers to the Big Questions (Respuestas breves a preguntas serias).

Los "superhumanos", según narra Hawking, serían individuos con mucho poder y dinero que serán capaces de modificar su ADN para refinar su código genético y su raza. Exactamente con la misma dinámica actual, en la que los más pudientes adquieren el smartphone.

Tendrán capacidades mejoradas para ellos y sus descendientes. Y nacería una nueva clase de desigualdad social que podría poner en riesgo el destino de la humanidad. Todo eso sucedería cuando el capitalismo y el desarrollo genético humano crucen caminos.

"Estoy seguro de que durante este siglo la gente descubrirá cómo modificar tanto la inteligencia como sus instintos. Una vez que aparezcan tales superhumanos, surgirán problemas políticos importantes con las personas no mejoradas,

que no podrán competir.