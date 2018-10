Fotos Estreptococo: piden a los padres extremar medidas ante los primeros síntomas en los niños

16/10/2018 -

Ante la noticia de un nuevo posible caso de estreptococo en la ciudad de La Banda, las autoridades sanitarias provinciales recordaron que estas infecciones son infrecuentes y que con la consulta oportuna, el diagnóstico y el tratamiento adecuado se puede lograr una evolución favorable. Asimismo llevaron tranquilidad a la comunidad al sostener que desde el Ministerio de Salud de la Provincia se toman todos los recaudos para evitar las consecuencias. En diálogo con EL LIBERAL, referentes institucionales del Colegio Inti Huasi habían confirmado que se realizaron tareas de desinfección en el establecimiento educativo, luego de que apareciera un niño de la Primaria con los síntomas de estreptococo. En tanto que el subsecretario de Salud de la Provincia, Dr. César Monti, en forma exclusiva declaró a este medio que "en el colegio ya se han tomado medidas desde el área Epidemiología y Medicina preventiva. Antes ya se habían dictado charlas para padres y docentes, y ahora se ha desinfectado el establecimiento este fin de semana. Se trata de un niño que está fuera de peligro, porque se ha realizado el tratamiento adecuado". "La bacteria está en todos nosotros y sobre todo al final del invierno. Cuando se produce una angina, el cuadro debe ser asistido de inmediato por un médico. Es fundamental que la familia no envíe al niño enfermo a la escuela. Hay que aclarar que el caso se torna grave cuando se desatiende al niño, por eso hay que estar atentos a cuando el chicos presente fiebre o se sienten mal", explicó el Dr. Monti. Asimismo aclaró que "la bacteria irá generando su gravedad en virtud de la medidas de autocuidado que se tomen o no. Si alguien no toma los recaudos, el niño puede llegar al extremo de su gravedad. La bacteria baja la defensa del niño y ahí viene el problema. Por eso es fundamental asistir al paciente apenas se inicien los síntomas". Finalmente, el subsecretario de Salud de la Provincia llevó tranquilidad a la comunidad, al explicar cuáles son los trabajos que se desarrollan desde el Ministerio para evitar los casos de estreptococo. "Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, porque el Ministerio de Salud está aplicando todas las medidas de prevención, además de un gran trabajo de difusión que se está haciendo en las páginas web y redes sociales. Fundamentalmente les pedimos que confíen, que se ocupen y que realicen las medidas necesarias para evitar inconvenientes. Y no se automediquen", sentenció el Dr. Monti. Caso reciente Según revelaron las fuentes del Colegio Inti Huasi, se trata de un alumno que había comenzado con los síntomas la semana pasada y el viernes se le realizaron los análisis correspondientes. El menor había ingresado enfermo al establecimiento, por lo que de inmediato se implementó el protocolo de salud en este tipo de casos. Una vez confirmados los síntomas, los directivos informaron a los supervisores quienes solicitaron la desinfección total del colegio, la cual ya se puso en marcha en la jornada del sábado. Hoy, la jornada educativa se desarrollará con total normalidad.