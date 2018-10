Miguel Mateos prepara su festejo en el Ópera

16/10/2018 -

El músico y cantante Miguel Mateos llegará con su "Roc an Rol" al Teatro Ópera el viernes 2 de noviembre, luego de realizar 70 shows en América por los festejos de los 30 años de carrera.

"No sabiendo a qué dedicarme el último cuatrimestre de 2018 y teniendo mi nuevo álbum ‘Undotrecua’ prácticamente listo, me sumergí en la incertidumbre de acontecimientos que discurren en la Argentina por estos días, me siento como si tuviera un plato volador sobre mi cabeza al que no puedo subir", comentó Mateos en la antesala del concierto.

"Atado a un sentimiento", "Obsesión", "Kryptonita" son algunos de los éxitos de Mateos a lo largo de su carrera, que cuenta con 5 millones de discos vendidos y 7.000 presentaciones en vivo. Uno de los pioneros del rock en español, en 1979 fundó la banda ZAS, grupo por el que pasaron Cachorro López y Ulises Butrón, entre otros.