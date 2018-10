16/10/2018 -

Un brote psicótico hizo tambalear su vida en noviembre de 2015, cuando se separó de la mujer con la que se había casado hacía muy poco, y ocho meses después una recaída volvió a golpearlo. A los 41 años, Matías Alé se siente como el "Ave Fénix".

"Nunca bajé los brazos. Y mi vieja... se puso la Diez en la espalda, me sacó a flote con todo su amor y su voluntad. Mis amigos que venían a verme en los horarios de visita me hacían el aguante y me ayudaban a aprender el libreto", contó a Caras. Dijo que el único medicamento que toma son las pastillas para dormir que le da su psiquiatra, porque necesita un descanso de 8 a 10 horas.