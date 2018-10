Fotos “El país está sufriendo una quebradura muy fuerte”

16/10/2018 -

Carlos "Peteco" Carabajal asegura que desde hace varias semanas que no ve la televisión porque sólo quiere "pensar, pensar todo, mi realidad, la realidad de lo que veo, de la que gente que hablo y nada más", tal cual lo expresó en visita realizada a la Redacción de EL LIBERAL. Pero, eso no significa que esté aislado de la realidad cruda de la Argentina, y particularmente de la política. Autor de temas con fuerte contenido social, "Peteco" habló de lo que sucede en la Argentina con Mauricio Macri y, al mismo tiempo expresó un deseo para Cristina: "Le desearía descanso a Cristina. Yo sé que ella está y que le gusta la lucha, pero en lo personal yo diría ya que descanse". ¿Cómo ves el reposicionamiento que tuvo Cristina Kirchner conforme a unas encuestas que se conocieron en las que se habla de un posible balotaje con Macri? A mí, en lo particular, sin saber lo que me estás diciendo porque la verdad, hace varios días o varias semanas que no estoy viendo televisión, no estoy viendo noticieros, nada, no quiero saber nada que me informen ¡de nada! Prefiero pensar, pensar todo, mi realidad, la realidad de lo que veo, de la gente que hablo y nada más. Pero yo te digo sinceramente, al que le toque levantar esto que está pasando en el país va a ser muy duro. No sé si alguien lo va a poder levantar. Esta quebradura que está sufriendo el país es muy fuerte, va a ser muy difícil y, sobre todo, porque ya no hay tampoco esa mística que tenía, por ejemplo, con la presencia de Néstor (por Kirchner) aquí en el país. Hoy en día veo que está sola (por Cristina de Kirchner). Si yo tuviese que manifestar un deseo personal, le desearía descanso a Cristina. Yo sé que ella está y que le gusta la lucha, pero en lo personal yo diría ya que descanse. Me duele mucho la realidad del país. El futuro es muy difícil. Creo que el golpe que se le ha hecho al patrimonio, a la soberanía de las cosas, no sólo de los límites sino de las riquezas, y el descalabro que se ha producido con la sociedad es muy difícil de levantarlo. Ojalá que, bueno, si puede ser Cristina sería bueno porque mi convicción coincide ahí con ella. Después, se me hace difícil imaginarme otra persona. Tendría, a lo mejor, que juntarse un bloque de gente que tenga ideas, convicciones y buena moral para poder sacar el país adelante. Cuando dices que tu deseo es que Cristina descanse ¿es porque consideras que se siente sola, no tiene la estructura y el acompañamiento de una di rigencia? Sí, sí, siento esa soledad porque es una mujer, es una mujer que ha perdido su marido, ha perdido muchas cosas en la lucha y, sobre todo, también la traición es muy fuerte. El poder es muy grande, es muy fuerte, es muy despiadado también. Por eso es que, a veces, digo qué lindo que sería que pueda descansar y que tengamos la posibilidad de que surja de abajo y con un corazón y una mente joven, alguien que agarre esas banderas que no son ni de Cristina ni de Néstor sino que son banderas nuestras, banderas del pueblo argentino. Muchas veces, la gente, que por pelear o por discriminarte o por bajarte te dice ‘Kuka’, ‘Kaka’ y ‘Choriplanero’, no sabe que nuestra forma de pensar viene desde hace mucho tiempo, de cientos de años, y que en el tiempo después el pueblo va coincidiendo con un emergente del propio pueblo. Y en este caso, la historia, para no irme mucho más atrás voy a arrancar con Perón y Evita. Después, bueno, ha habido historia y aparece Néstor Kirchner. No es que él nos hace volver a nosotros, no. Él es un emergente de la historia en un pueblo que viene luchando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que uno quiere? Igualdad, justicia y paz, que su hijo pueda crecer, que pueda estudiar, que pueda alimentarlo, que tu vida sea sin lujos, pero con buenas cosas, no sé, conocimiento, viajar, amistad. No hay más. Ese es el bienestar de un pueblo. Y que alguien te lo pueda no brindar como un regalo ni nada de eso porque eso no tiene nada que ver, sino que alguien pueda comprender esa misión que un pueblo le ha dado para que se pueda avanzar.