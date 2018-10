Es viral: “A la noche, para cualquier piba, soy un posible violador”

Hoy 18:54 -

En las últimas horas, Gonzalo Cueva publicó un mensaje sobre el temor que tienen las mujeres que caminan por la calle y abrió un interesante debate sobre el papel de los hombres en la lucha feminista por los derechos de las mujeres.

Cueva es profesor de inglés y lengua. “A la noche, para cualquier piba, soy un posible violador”, expresó. Lee el mensaje completo.





Cosas que aprendí en este último tiempo:

-a la noche, para cualquier piba soy un posible violador. Mido 1.85 y soy grandote. Me tienen miedo. No a mí personalmente, es su instinto tenerme miedo, soy varón. Y no me ofende que sea así, lo entiendo. Entonces:

-si me deja bajar 1/ — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









Primero del bondi, no insisto para que pase ella antes. Me deja pasar por miedo, no por educación.

-si camino atrás de ella en la calle, trato de pasarla, para que no necesite tenerme miedo. Si acelero y ella acelera más, la dejo que tome distancia. No es una carrera. 2/ — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









-Todo esto por qué? Porque soy varón y puedo caminar tranquilo por cualquier lado de noche. Ellas no. Ellas tienen un miedo instintivo. Por años de abusos, violaciones y acosos.

"Pero yo no soy violador". No, no lo soy, pero ellas no saben eso, 3/ — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









Y eso nos convierte a todos en potenciales victimarios. Vamos de vuelta, su miedo es un mecanismo de defensa instintivo, no es personal conmigo. Lo único que puedo hacer es darle cierta seguridad con mi comportamiento y mostrar que no soy una amenaza. 4/ — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









Y aún así, ni siquiera estoy seguro de que eso le sirva a la piba que va caminando adelante mío de noche. Y es una cagada que tenga que ir caminando mirando para todos lados, con miedo de ser otra víctima. Y eso, amigos, es el patriarcado. 5/ — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









Que yo pueda caminar tranquilo por ser varón es un privilegio. Y los privilegios son una mierda. Porque si yo lo tengo es porque alguien más no lo tiene. Y hasta que eso deje de ser nuestro privilegio, no va a haber igualdad de género. 6/ — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









El patriarcado se va a caer. Nuestros privilegios se van a terminar. Ellas lo van a lograr. Y yo voy a estar ahí, mirandolas desde un costado, y las voy a aplaudir.

Fin del hilo

(Siempre quise decir fin del hilo). — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









Vale aclarar. Todo esto no lo descubrí ni aprendí solo. Todo esto nace de una mujer que me sentó y me explicó. Y yo escuché y aprendí. Y sigo aprendiendo, todos los días. — Gon (@f32foto) 12 de octubre de 2018









Y a todos los varones que dicen que andan con miedo ellos también porque a ellos les pueden robar: no entendieron nada. Callense y escuchen a las mujeres y traten de entender: ese miedo no es nada al lado del de ellas. A ustedes no los van a violar las mujeres por andar solos. — Gon (@f32foto) 13 de octubre de 2018