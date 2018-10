Se viene una quinta fecha con muchas atracciones

17/10/2018 - La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, confirmó que el próximo sábado 20 de octubre del corriente año, se jugará la quinta fecha el Torneo denominado “Copa Municipalidad de la Ciudad Capital”. Este certamen, cabe recalcar, está actualmente dividido en dos zonas. La disputa de los partidos del fin de semana venidero, con los horarios a confirmar, es el que se detalla a continuación: Sábado 20 Quinta fecha, Torneo “Copa Municipalidad de la Ciudad Capital” Zona (A) Villa Mercedes vs. Lawn Tennis. Coronel Suárez vs. Jorge Newbery. Normal Banda vs. Tiro Federal. Olímpico vs. Águilas de Pozo Hondo. Quimsa Rojo vs. Huracán. Libre: Fernández BBC. Zona B Coronel Borges vs. Almirante Brown. Defensores del Sud vs. Juventud BBC. Quimsa Azul vs. Belgrano. Atamisqui BBC vs. Contadores BBC. Independiente BBC vs. Colón. Red Star vs. Nicolás Avellaneda. Resultados de la cuarta fecha de la categoría U13 Zona A Olímpico 60, Tiro Federal 44. Jorge Newbery 26, Normal Banda 83. Santiago Lawn Tennis 20, Coronel Suárez 0. Fernández BBC 20, Villa Mercedes 0. Suspendido Águilas de Pozo Hondo vs. Quimsa Rojo. Resultados de la otra zona Zona B Nicolás Avellaneda 20, Coronel Borges 0. Belgrano 42, Atamisqui BBC 106. Juventud BBC 20, Quimsa Azul 0. Almirante Brown 42, Defensores del Sud 39. Escuelas sin equipos en la categoría U13: Coronel Borges, Coronel Suarez, Villa Mercedes, Quimsa Azul. De esta manera, ya está todo listo para disfrutar de un nuevo fin de semana con mucha actividad en el básquet de las divisiones formativas. 