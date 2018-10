Mauricio Suárez fue un maestro en el torneo Memorial

17/10/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El juvenil y ascendente Mauricio Suárez se adjudicó la 6ª edición del torneo internacional Memorial Gran maestro Carlos Guimard. El evento del deporte ciencia se desarrolló en las instalaciones de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. El CM Mauricio Suárez del club Caballo Blanco de Las Termas superó por sistema de desempate MF Diego Mariano Belmonte y al MI Julián Villca, ambos pertenecientes a la Federación Salteña de Ajedrez. El festival ajedrecístico estuvo organizado por el Club “Caballo Blanco” de Las Termas de Río Hondo, la fiscalización estuvo a cargo de la Federación Argentina de Ajedrez (Fada) y repartió $30.000 en premios. En el certamen se jugó la semifinal Argentina Sub 1700 y el torneo Abierto sin límite de Elo, clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur 2018. El evento contó con el auspicio del Gobierno de la Provincia a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación y la Municipalidad de Las Termas. Se jugó con sistema suizo a 7 rondas, a 90 minutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento. La alegría del campeón De esta manera, el actual campeón santiagueño inscribió su nombre en el tradicional Memorial Carlos Guimard. “Siento una alegría inmensa. Fue un torneo parejo y muy competitivo. Las partidas fueron muy complicadas por la calidad de los jugadores que formaron parte del certamen. Tuve un buen fin semana, quiero destacar el trabajo del Club Caballo Blanco, de Jorge Santucho que mantiene unido al ajedrez de la región. Arranqué enfrentando a dos Maestros Fide que pude superarlos y más adelante pude realizar mi juego”, expresó Mauricio. Los próximos objetivo de Mauricio Suárez son la instancia nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata y en el mes de diciembre un torneo Sudamericano en Perú. “Quiero agradecer el apoyo incondicional de mi familia y del Gobierno de la Provincia y también de la Municipalidad de Las Termas que siempre están dando un mano. Clasificación final 1) CM Mauricio Josué Suárez (Las Termas); 2) FM Diego Mariano Belmonte (Salta); 3) IM Julián Villca (Salta); 4) IM Facundo Quiroga (Buenos Aires). En la semifinal Argentina Sub 1700 “GM Carlos Guimard”: 1) Agustín Cacciolatti (Santiago del Estero); 2) Juan Pablo Adorno (Salta) y 3) Patricio Santiago Rojas (Jujuy).