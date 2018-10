El próximo domingo se reanuda la competencia

17/10/2018 - El próximo domingo se vuelve a jugar una nueva fecha del torneo que organiza la LIFI, tras dos semanas de parate y el programa de partidos es el siguiente. Donis vs. Ninos Unidos, Ferroviaritos vs. Valoy, E. Roja vs. Golcito, Galguitos vs. Comercio, Güemes vs. E. del Sur, Tricolor vs. SLTC. Los últimos resultados del torneo fueron estos. Categoría 2005: Niños Unidos 1, Sarmiento 3; Valoy 2, Donis 2; Lawn Tennis 0, Güemes 3; Golcito 0, Ferroviaritos 0; E. del Sur 2, Galguitos 6; Comercio 3, Estrella Roja 0. Categoría 2006: Niños Unidos 0, Sarmiento 2; Valoy 0, Donis 0; Lawn Tennis 1, Güemes 4; Golcito 0, Ferroviaritos 1; Estrella del Sur 2, Galguitos 0; Comercio 0, Estrella Roja 1. Categoría 2007: Niños Unidos 0, Sarmiento 7; Valoy 0, Donis 0; Lawn Tennis 3, Güemes 0; Golcito 4, Ferroviaritos 1; Estrella del Sur 2, Galguitos 2; Comercio 4, Estrella Roja 1. Categoría 2008: Niños Unidos 2, Sarmiento 1; Valoy 0, Donis 1; Lawn Tennis 0, Güemes 3; Golcito 3, Ferroviaritos 2; Estrella del Sur 0, Galguitos 1; Comercio 1, Estrella Roja 0. Categoría 2009: Niños Unidos 0, Sarmiento 3; Valoy 0, Donis 3; Lawn Tennis 2, Güemes 3; Golcito 2, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 9, Galguitos 0; Comercio 2, Estrella Roja 1.