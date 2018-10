Olímpico tuvo un debut auspicioso en la Capital

17/10/2018 - Los equipos de Olímpico de La Banda tuvieron su debut con el pie derecho, como invitados en el certamen que organiza la Asociación Santiagueña de Voleibol. Se trata de los conjuntos de las categorías Sub 21 Femenino, Sub 17 B Femenino, Sub 15 Masculino y Sub 17 Masculino. En el caso de las chicas, el elenco bandeño se impuso por 3 sets a 0 ante el CEF de La Banda (Sub 21). Luego, el Sub 17 Femenino se enfrentó ante las chicas de Coronel Suárez, a quienes derrotaron por 3 sets a 0, mostrando contundencia y supremacía en el desarrollo del partido. No menos interesante fue el debut de hombres en el certamen capitalino. En el caso del equipo Sub 15, éste superó con amplitud al conjunto del Club Atlético Mitre por 3 sets a 0. En tanto que en la división Sub 17 masculino, Olímpico también hizo pata ancha ante el elenco B del barrio 8 de Abril, al que superó en esta opor tunidada también por 3 sets a 0. De esta manera, el elenco bandeño pasó su primera prueba de fuego con éxito en varias divisiones en el torneo capitalino, donde compite sólo como invitado. Precisamente, los diferentes equipos ultiman detalles en el club, a la espera de la segunda fecha que se desarrollará este fin de semana en la capital, adonde irán por otras victorias.