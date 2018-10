FÚNEBRES | 17 de octubre de 2018

17/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Guillermo Antonio Silva (La Banda)

- Osvaldo Antonio Roldán

- Mario Antonio Medina (La Banda)

- Esther Rosario Gaggero de Mema

- Jorge Antonio Lobo (La Banda)

- Miguel Eduardo Jiménez (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁVILA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Miguel Angel Barrera Martinez, Nelly Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Rosario Villalba, sus hijos Claudia y Guillermo, Marta Zerda y flia., Carlos Zerda y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Señor concedele el descanso eterno y bendice a sus seres queridos. Paulina, Clarisa, Silvana y Dino, acompañan a toda su familia, rogando por su eterno descanso.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Su esposo Roberto Mena, hijos Roberto, Silvia, h/pol Rosi, Javier, nietos Matías, Daniel, Carla, Leisa, Camila, Nahiara, Samir, Lichi, bisnieto Amin participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V) Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. "Soy las tenues estrellas que brillan al anochecer. No te detengas ante mi tumba a llorar. No estoy ahí, no estoy muerta". (Mary Frye) Te vamos a recordar con mucho amor. Sus hermanos Fernando, Magalí y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nena de Gubaira y sus hijos Antonio, Musha, Loly, Grillo y Consti participan su fallecimiento.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Chino Gubaira, su esposa Faviola Vittar, sus hijos Oso, Toti, Gabi, Guadalupe participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes Argentino Árabe "Shams" participa y acompaña con pesar a la Vicedirectora de la Institución Sra. Magalí Gaggero en la pérdida de su hermana.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Padre y Alumnos de 6 to D de la Escuela Nº 33 Nuestra Sra. de la Merced, acompañan a la Seño Silvia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Comisión Cooperadora de la Escuela Nº 33 Nuestra Sra. de la Merced, acompañan a la Srta. Silvia en el dolor por el fallecimiento de su Madre. Ruegan oracicones en su memoria.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Personal Direcctivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 33 Nuestra Sra. de la Merced, participa con dolor el fallecimiento de la Maddre de la profesora Silvia Mema docente de esta insittución.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina, participan la perdida irreparable de la Mamá de su amigo Roberto Mema. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Club Juvenil "Los Aguilas". Charo ya no estas entre nosotros, pero desde nuestra adolescencia disfrutamos de tu amistad junto a Roberto. Descansa en paz y entre todos elevamos una oración para consuelo de tu familia.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Compañeros del Banco Francés de su hijo Roberto, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18 en Tucumán|. Compañeros del Banco Francés de su hijo Alberto Galván, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Su esposa Elsa,sus hijos Leila, Carlos, Marcela, Walter, Vanesa, h. politicos, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restros fueron inhumados en el Cementerio el Descanzo. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROLDÁN, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de su afiliado Osvaldo Antonio Roldán. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAREAL, NÉLIDA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/18|. El Ing. Juan Carlos Lencina, la Lic. Cecilia Marozzi, la Supervisora Gral. prof. Graciela Carabajal, el equipo de Supervisoras de Jardines Municipales y E.M.A.P. participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Ordenanza Titular del Jardín de Infantes Municipal Nº18 Ing. ''Bruno Alberto Volta''. Ruegan una oración a su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, FRANCISCO MILTON (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. Sus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino de Dios.

DOMÍNGUEZ, AURORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Los días pasaron y tu recuerdo sigue intacto en nuestros corazones. Estuviste y estas siempre, y no hay palabras que puedan expresar el dolor que sentimos por no tenerte. Su madre y hermana Marta y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PALAZZI, ERNESTO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para él la luz que no tiene fin". Su esposa Miryan, sus hijas Gabriela y María Laura, su hija del corazón Fernanda, sus nietos Santi, Nico, Amira, Maia y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TABOADA GONZÁLEZ, CÉSAR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. "Te fuiste sorpresivamente y dejaste un gran vacío en nuestro corazón. Nos diste el mejor ejemplo de ser humano que uno pueda tener. Fuiste y serás nuestro gran amor eterno. Te extrañamos, no encontramos consuelo por tu partida. Te amaremos por siempre". Su esposa Emilia, sus hijas Iara Denise y Daiana Alexandra invitan al responso que se oficiará hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad posterior misa a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA GONZÁLEZ, CÉSAR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. "Tu ausencia llena mis ojos de lágrimas y aflige mi corazón, aunque tu recuerdo llena todo mi ser de un gran gozo, esa luz que ahora desprendes será mi guía en la vida". Su madre Susana, su hermano Adrian, sus sobrinos Mauricio y Máximo invitan al responso que se oficiará hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad posterior misa a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

PAJÓN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. Querida Marta, siempre vamos a recordar los gratos almuerzos de domingos, que eran especiales, porque tus anécdotas y tu risa impregnaban de magia nuestras Casas. Descansa en paz. Con amor. Sus hijos Magali y Emilio, Fernando, Chiqui, Antonella y Fer Gaggero. A nueve días de tu partida.

Responsos

IBÁÑEZ, MIRTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus hijos Gustavo, Víctor, Alejandro y Hugo, hijos polít. Emilia, Sandra, Marisa y China, nietos, sobrinos, Noemí y Mónica y demás familiares invitan al responso que se oficiará mañana 18/10 a las 10 hs. en el cementerio Del Rosario (Maco), con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Su esposa Liliana, sus hijas Agustina y Sofía, su hermana Flora y su sobrina Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Sus amigos Chichi y Estela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Sus vecinos y amigos Julia de Arias, Dante Ybarra, Miguel Rodríguez y Lita Gómez, participan con dolor su fallecimiento, pidiendo una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Eduardo Jozami y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Miguel. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Querido amigo Miguelito la cuadra ya no será lo mismo sin vos, sin tu sonrisa, tu optimismo, tu calidez, tu incasable trabajo diario, siempre te recordaremos participan con profundo dolor. Miguel Russo, su esposa Lucrecia e hijos Lucas, Agusto y Vale.

LOBO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Su esposa Lilia Noemí Barraza , sus hijos Alejandro, Fernando, hijos pol, Gabriel, nietos y demás familiares participan su fallec . Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Iosep, Hamburgo compañía de seguro S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MEDINA, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Sus hijos Mario, Emanuel, su hermana Ana María, Juan, Ramón, Raúl, Ester, Lita, sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVA, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Su esposa Villareal Rosa, sus hijos Rene, Ruben, Guillermo, Joaquin, Marcela. nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en El cementerio Jardin del Sol. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Sus hijos Silvina, Bumbi su hijo del corazon Nandito sus hnos Ramona, Rene, Lucho, Gachi, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Su hermano Rene, su cuñada Mirian, sus sobrinos Reni, Vivi, Salo, Ailen, Caro, Nacho, Gonzalo y Melani. Participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio de Loreto.

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Sus hermanos Ramona, Rene y Graciela, sus hijos Silvina, Esteban y su nieto Nando Participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio de Loreto.

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su hermano Luis Antonio Herrera Corsi, su cuñada Delia Gloria Carrera, y sus sobrinos Luis, Estaban Herrera Corsi, maria Agostina herrera Carrera y Fernan Herrera Corsi. Participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio de Loreto.

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesa. Los amigos de sus hermanos Jota y Dorys Jozami y sus hijos Julio, Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. La comunidad educativa de Instituto de Formación Docente Nº 5 participa el fallecimiento de la hermana de su compañera de trabajo profesora Irma Graciela Herrera.

OLARTE, JULIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/10/18|. Dora "Tita" López y Eduardo "El Gordo Pérez" prticipan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

PAZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/18|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez", participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del patrono de la Institución. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

SERRANO, CARLOS ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Al paraíso te llevan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires. Comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 3 Pedro F. de Uriarte participa con profundo pesar el fallecimiento del sobrino de su compañera Mariana Serrano. Ruegan oraciones en su memoria.