Los adelantados de siempre le dieron un toque especial al primer día en Hamburgo

Fotos A CORRER. La sede central de Hamburgo recibió ayer a los primeros atletas que van a participar de las dos competencias el 11 de noviembre.

17/10/2018 -

No podía ser de otra manera. El primer día de inscripciones en la sede central de Hamburgo Compañía de Seguros fue todo un acontecimiento. Los santiagueños respondieron así a la primera convocatoria para participar de la próxima edición del Maratón 120 años del Diario EL LIBERAL todos lo hicieron con muchas expectativas.

"Es la segunda vez que voy a correr en el maratón y estoy contenta porque es una de las competencias que más se espera en Santiago del Estero. Hoy vine acompañada de mi hija para que ella también se contagie con la fiesta. Ojalá que pueda llegar bien a la carrera de los 10 kilómetros", expresó Susana López, una atleta de la ciudad de La Banda que sueña con cumplir con el objetivo.

También están aquellos que lo harán por primera vez. Es el caso de Alejandro Gómez, un estudiante universitario que quiere sentir y vivir de cerca el Maratón del Diario EL LIBERAL.

"Voy a debutar si Dios quiere en el Maratón de EL LIBERAL. Correré en los 10 kilómetros y todo este tiempo me estuve preparando para no tener problemas en la competencia. Sé que es una fiesta muy linda. Todos los años veía a traves del diario o la televisión, pero no me animaba a largarme con la preparaciónj. Esta vez me decidí y hoy vine para anotarme. Espero disfrutar todo", dijo el futuro CPN.

El Maratón está abierto para todo el público. Desde los más jóvenes hasta los más "veteranos". Y en ese rubro está Jorge Pereyra que con sus 57 años se presentará otra vez por las calles de Santiago para intervenir en la prueba de los 10k.

"Me gusta asumir grandes desafíos. Y el Maratón de EL LIBERAL es para mí uno de ellos. Vengo haciendo un entrenamiento individual, pero también pidiendo información a gente que conozco del ambiente del atletismo santiagueño. La idea siempre para mí es llegar. No me interesa la posición. Menos en una carrera donde mi objetivo principal es disfrutar de todo lo que la rodea. Hay mucha gente que participa todos los años y como santiagueño siento una alegría muy grande. Ojalá que esta año pueda haber mucha más que la que hubo en el 2017", expresó este hombre que se dedica a trabajos particulares. Entre los que se anotaron ayer también estuvieron el atleta especial Leo Cerrizuela y Margarita Galván, de 70 años que quiere disfrutar de la fiesta.