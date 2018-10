"Lo que no ayuda es la mentira con una inflación galopante"

Fotos RESPUESTA. El equipo económico de Massa cuestionó al Gobierno.

17/10/2018 -

El equipo económico del Frente Renovador le respondió a Nicolás Dujovne, quien dijo que los dichos de Sergio Massa sobre reformular el acuerdo con el FMI "no son responsables" y que "en nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones".

Ante esto, el equipo del massismo, integrado por Marco Lavagna, Aldo Pignanelli, Matías Tombolini y José Ignacio de Mendiguren, expresaron: "Lo que no ayuda es haber desilusionado a millones de argentinos con promesas que no se cumplieron. Lo que no ayuda es la insensibilidad y la mentira".

Y agregaron: "Lo que no ayuda es destruir sueldos y jubilaciones con una inflación galopante. Lo que no ayuda fue abrir importaciones indiscriminadas destruyendo trabajo argentino".

Hicieron de nuevo hincapié en que "no ayuda pensar el presupuesto y las medidas mirando al Fondo y al mercado, y no al changuito del supermercado" porque esto significa "endeudar a 4 generaciones de argentinos sin decir para qué es la deuda" y "anunciar acuerdos con el FMI sin contarles a los argentinos de qué tratan, escondiendo el acuerdo. La responsabilidad es proteger a los argentinos", concluyeron en el comunicado.