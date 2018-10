Los Pumitas, agradecidos por el apoyo

Fotos JERARQUÍA. El apertura Nicolás Roger terminó siendo uno de los goleadores del seleccionado de seven argentino que consiguió el oro.

17/10/2018 -

Luego de la euforia que vivieron anteayer los santiagueños Bautista Pedemonte y Nicolás Roger con la consagración como campeones olímpicos del rugby seven en Los Juegos de la Juventud 2018 de Buenos Aires, ya un poco más serenos en la Villa Olímpica, los rugbier le dijeron a EL LIBERAL en forma exclusiva que aún no caen por el logro que consiguieron.

Tanto Pedemonte como Roger se acordaron de la familia y de su club, el Santiago Lawn Tennis Club, a la hora de dedicar este sueño olímpico.

Para Bautista Pedemonte, el haber conseguido la medalla olímpica le produjo sensaciones muy positivas. "Me puso muy feliz primero. Creo que era algo que nos merecíamos todos, más que nada por la calidad del grupo humano que se formó, que realmente es increíble", indicó.

También el tercera línea dijo que ganar la medalla de manera invicta habla de la gran preparación y la seriedad del equipo. "Creo que pusimos en juego la preparación en estos últimos tres años en este torneo", aseguró.

A la hora de las dedicatorias, Bautista un tanto disfónico dijo que el logro es para toda la familia que me banca en todo. "Para mi club querido, amigos y para toda la gente que fue a apoyarnos. Esto queda para la historia. No me voy a olvidar nunca más", aseveró.

Nicolás Roger

Para Nicolás Roger jugar un Juego Olímpico fue un orgullo. "El poder jugar la final y ganarla es difícil de poder explicar lo que uno vivió. Son muchos los sentimiento que te pasan por la cabeza. Los disfrutamos como tiene que ser. Jugamos con la responsabilidad que demandó el campeonato y ahora nos queda disfrutar con los chicos lo que nos queda aquí en la Villa", dijo. Roger dedicó el éxito a toda su familia, al Santiago Lawn Tennis y a toda la gente que los alentó durante el torneo. "Jugar en casa en tu todo el apoyo de la gente que quiero fue algo increíble", aseguró.