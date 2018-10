Para Tapia, antes de fin de año se sabrá el técnico

Fotos POSTURA. "Chiqui" Tapia ratificó la decisión de conformar una Comisión de Selecciones para definir el futuro cuerpo técnico.

17/10/2018 -

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, reiteró ayer que "a fin de año" se conocerá el técnico del seleccionado argentino de fútbol, que encabezará un proyecto "a diez años".

"Cuando termine la fecha FIFA de noviembre habrá que mostrarle al Comité Ejecutivo el proyecto que tiene la AFA para la Selección Mayor, que es un proyecto a diez años. Después, habrá que conformar la Comisión de Selecciones para que lleve esto adelante y designe quien será la cabeza de este proyecto", expresó el dirigente por la señal de TyC Sports desde Arabia Saudita.

De esta manera, Lionel Scaloni se quedará como interino, al menos, para dirigir los dos encuentros de noviembre frente a México y en diciembre será el momento del anuncio del sucesor de Jorge Sampaoli, quien dejó el cargo luego del Mundial de Rusia.

El que salió a darle una especie de respaldo al entrenador Lionel Scaloni ayer fue Juan Sebastián Verón. La "Bruja" reconoció la posibilidad, siempre y cuando se tenga en cuenta la evolución del trabajo que viene llevando a cabo este cuerpo técnico.

"Si vemos una mejora y buen trabajo, no veo por qué no pueda seguir ahora. Y si no es el camino, hay que tomar decisiones y cambiar", expresó el actual presidente de Estudiantes de La Plata.