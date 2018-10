El DT argentino admitió que no quería el empate

17/10/2018 -

Lionel Scaloni analizó un poco más en profundidad el partido con Brasil y señaló: "El partido fue muy exigente. La temperatura, una locura, había jugadores con problemas físicos y después con amarillas. A los 90 lo importante era no perderlo. Lamentablemente no fue así. Queríamos hacer un buen partido, si se podía ganar se ganaba, no pensaba en el empate", explicó.

"Tras la salida de Dybala el equipo no se resintió. El hizo un buen partido, como Lautaro. Fue una sustitución buscando más llegada al área. Nada más que agregar", dijo el DT interino de la selección argentina.