Fotos Prevén suba en alquileres, caída en construcción y efecto negativo en las locaciones comerciales

17/10/2018 -

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local, Osvaldo Ruiz sostuvo que el proyecto de ley de alquileres que comenzó a tratarse en la víspera, no beneficiará a los inquilinos santiagueños y que los perjudicará a través de "la suba del alquiler y la reducción de la oferta de viviendas" a la par que señaló que su aplicación "en el ámbito del comercio seguro va a ser una copia de esto que se ha presentado para los de vivienda, lo cual va a traer efectos importantes".

Ruiz, indicó que los puntos que se pretenden modificar, como el caso de extender los plazos, cambiar las garantías y el pago de los honorarios traerán un efecto negativo.

"Esto va a afectar la actividad. Por ejemplo, el tiempo del alquiler que se quiere llevar de 2 a 3 años, ahí el propietario, cuando quieran actualizar cada 6 meses por índice salarial, al propietario no le va a convenir porque siempre en el segundo semestre le va a quedar bajo y menos aún va a querer contratar por 3 años. El propietario no va a querer alquilar y, por lo tanto, va a subir el alquiler, esa es una de las situaciones que se va a generar", señaló.

Agregó que "otro tema es el depósito de garantía que prevé la ley que es un mes de locación, de alquiler. El proyecto prevé que los bancos financien esa garantía, pero eso le va a costar al inquilino. Nosotros esa garantía se la financiamos en 2 ó 3 meses, pero si van por un banco va a tener su costo".

Consultado sobre la implicancia que tendrá en los alquileres comerciales, indicó que "el proyecto hasta donde sabemos no ha definido si se va a aplicar también en el ámbito comercial, pero seguro que va a ser una copia lo que traería efectos más importantes".

Puntualizó que "cada vez que el gobierno ha intentado meterse en la actividad privada, como no tiene experiencia en el rubro, va a terminar perjudicando a las partes, aquí va a perjudicar al propietario, al inquilino, va a subir el alquiler y el efecto secundario va a ser que se va a dejar de construir, va a parar la construcción porque no va a convenir comprar un departamento recién construido para alquilar por toda la adversidad que tiene".

Dijo que otro de los puntos como el referido a los honorarios que paga el inquilino, "el proyecto de ley dice que lo pague el propietario, pero eso no va a pasar. El propietario hoy se queja del precio del alquiler porque no amortiza el valor del inmueble". Señaló que "antes el alquiler era el 1% del valor de la propiedad de manera tal que con 100 alquileres se la amortizaba, pero hoy es del 0,3%, y si encima le van a hacer pagar un honorario, no lo van a pagar. Lo más probable es que traslade ese costo al alquiler".