Conocían los movimientos del predio y horarios

Fotos FISCAL. El Dr. Juan Alende está a cargo de la investigación.

17/10/2018 -

Por el accionar de los asaltantes y las preguntas que hacía el "porteño", Rubén sospecha los ladrones tenían conocimiento sobre el funcionamiento del lugar.

"Nos preguntaban sobre las llaves de la administración, hablaban del tablero de luces, cosas muy precisas, pero también se hacían los desentendidos para que no sospechemos", expresó.

Otro de los hechos durante el asalto que llamó la atención al empleado fue que los maleantes "sabían que los días sábados y domingo no entran ni salen camiones, y solamente quedamos dos de seguridad".

Te recomendamos: Grupo comando maniató a empleados de seguridad y se llevó $2.000.000 de Comeco

Además "rompen puestos seleccionados donde justamente había plata. También sabían que los policías que hacen adicional solo se encuentran en el horario de venta al público".

La Fiscalía, representada por el Dr. Juan Alende, continúa con las averiguaciones para dar con el resto del cuantioso botín que aún falta secuestrar. Además analizan con más calma las imágenes de las cámaras de seguridad.

Te recomendamos: Asalto a Comeco: estos son los cinco detenidos

Al parecer los policías no descartan que haya más involucrados, que si bien no habrían participado durante el golpe, podrían haber aportado información necesaria para perpetrar el atraco. No descartan nuevos allanamientos.

Además investigan a empleados y personas cercanas a las víctimas. En las próximas horas se citará a los empleados de seguridad a declarar y se tomará indagatoria a los detenidos.