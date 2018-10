En el Bailando se sienten "amenazados" por Esmeralda

17/10/2018 -

Hace rato que Esmeralda Mitre pertenece al mundo del espectáculo, pero nunca estuvo tan expuesta como en el show de Marcelo Tinelli, adonde se convirtió en un personaje que sorprende con cada previa, porque nadie sabe hasta dónde llegará.

Sin embargo, Lourdes Sánchez, la "presidente" del jurado del BAR, que mira en detalle cada movimiento de los participantes, reveló que Esmeralda los "amenaza con sus caras".

"Hubo muchos errores, perdón. Me miraste con una cara...", sorprendió Lourdes, después de enumerar las fallas que había tenido la coreografía, y provocó el enojo de Marcelo Tinelli. "¿Cada vez que le pongan puntaje le van a pedir perdón? No entiendo. Lo digo en serio", señaló. "Nosotros vamos a juzgar lo que vimos, pero que no nos amenacen con las miradas", explicó Lourdes la razón de su pedido de "perdón", previo, mientras Esmeralda se desentendía del tema con un "yo no tengo ni idea".